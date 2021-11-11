Президент «ПСЖ» следит за восстановлением Рамоса. Он недоволен врачами клуба

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи недоволен, что защитник парижан Серхио Рамос до сих пор не дебютировал за клуб из-за травмы. Об этом сообщает PSG Culture со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, Аль-Хелайфи лично следит за состоянием здоровья 35-летнего футболиста. Нассер неоднократно выражал медицинскому штабу «ПСЖ» претензии из-за того, что Рамос так долго восстанавливается после травмы, хотя сами врачи утверждают, что с состоянием здоровья возрастного испанца всё в порядке.

Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.