Гарри Кейн: поражение в финале Евро-2020 останется со мной на всю жизнь
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Форвард «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал о том, как переживал поражение национальной команды в финале Евро-2020. Англичане уступили в финале итальянцам в серии послематчевых пенальти.
«После крупного турнира всегда бывает тяжело. На двух последних турнирах мы дошли до полуфинала и финала. Такие результаты мотивируют.
Поражение в финале на «Уэмбли» — то, что останется со мной на всю жизнь до конца карьеры. Такое нельзя полностью забыть и пережить. Чтобы это ушло в прошлое, надо выиграть крупный турнир.
Важна не только физическая форма, но и психология. Но времени на переживания после этого было не так много, сразу начались матчи в АПЛ», — цитирует Гарри Кейна beIN Sports.
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