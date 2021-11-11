Сальгадо: Мостовой никогда не платил за ужин, невероятный парень
Поделиться
Бывший защитник сборной Испании и игрок «Сельты», а ныне спортивный директор «Пафоса» Мичел Сальгадо поделился мнением о российском футболисте и своём бывшем одноклубнике Александре Мостовом.
«Мостовой никогда не платил. Мы регулярно собирались, чтобы вместе поужинать. Александр выжидал и, когда находился желающий заплатить, вставал и уходил. Невероятный парень, никогда не платил. Мы переглядывались: «Смотрите на Мостового, смотрите на Мостового!» Он сидит, берёт себе еду, ждёт желающего заплатить и спокойно уходит! А на день рождения Александр никого не звал, даже своего сына не приглашал», — сказал Сальгадо на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Александр Мостовой выступал за «Сельту» из Виго с 1996 по 2004 год.
Комментарии
- 11 ноября 2021
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:39
-
21:28
-
21:20
-
21:14
-
21:13
-
21:12
-
21:07
-
21:03
-
20:53
-
20:51
-
20:37
-
20:35
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:42
-
19:39
-
19:27
-
19:16
-
19:10
-
18:57
-
18:35
-
18:35
-
18:29
-
18:18
-
18:07
-
18:00
Партнерский контент