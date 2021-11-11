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Сальгадо: Мостовой никогда не платил за ужин, невероятный парень

Сальгадо: Мостовой никогда не платил за ужин, невероятный парень
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Бывший защитник сборной Испании и игрок «Сельты», а ныне спортивный директор «Пафоса» Мичел Сальгадо поделился мнением о российском футболисте и своём бывшем одноклубнике Александре Мостовом.

«Мостовой никогда не платил. Мы регулярно собирались, чтобы вместе поужинать. Александр выжидал и, когда находился желающий заплатить, вставал и уходил. Невероятный парень, никогда не платил. Мы переглядывались: «Смотрите на Мостового, смотрите на Мостового!» Он сидит, берёт себе еду, ждёт желающего заплатить и спокойно уходит! А на день рождения Александр никого не звал, даже своего сына не приглашал», — сказал Сальгадо на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Александр Мостовой выступал за «Сельту» из Виго с 1996 по 2004 год.

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