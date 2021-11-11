Россия — Кипр: болельщики ушли с трибуны, на которой произошла драка
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Болельщики сборной России ушли с трибуны во время матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипром, который проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге. Фанаты покинули трибуну, на которой ранее произошла драка. Ранее появилось видео, на котором болельщики дерутся на трибуне. Причина конфликта неизвестна.
После первого тайма сборная России ведёт в счёте 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте забил Александр Ерохин.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кипр.
Напомним, после восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 19 очков и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
Новость по темеВо время матча Россия — Кипр подрались болельщики
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