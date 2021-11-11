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Россия — Кипр: Андрей Мостовой забил 3-й мяч хозяев

Россия — Кипр: Андрей Мостовой забил 3-й мяч хозяев
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Сегодня, 11 ноября, сборная России встречается с национальной командой Кипра. Матч 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия).

Андрей Мостовой забил третий гол сборной России. Киприоты потеряли мяч, Андрей Мостовой получил пас уже в штрафной, где обвёл двух защитников и пробил точно в дальний угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кипр.

Напомним, после восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 19 очков и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Кипр
1:0 Ерохин – 4'   2:0 Смолов – 55'   3:0 Мостовой – 56'   4:0 Сутормин – 62'   5:0 Заболотный – 81'   6:0 Ерохин – 87'
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