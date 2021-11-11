Сборная России разгромила Кипр со счётом 6:0

Сегодня, 11 ноября, сборная России встречалась с национальной командой Кипра. Матч 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.



Голами в матче отметились Александр Ерохин, Фёдор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный. Счёт в матче на 4-й минуте открыл Александр Ерохин, который оформил дубль в сегодняшнем матче.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кипр.



Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).