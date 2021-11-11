Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат матча с Кипром (6:0).
«В первом тайме мне не понравилась наша игра. Первые минут 10 – окей, а потом весь первый тайм, минут 30-35, не понравились. Быстро забили и, может, почувствовали, что будет легко, начали мяч передерживать. Думаю, поле очень прилично повлияло. Было ненужное напряжение. А после второго гола почувствовали уверенность, и стало всё получаться.
Миранчук часто ошибался в первом тайме, потому что не хватает игровой практики. И решения в первом тайме где-то были неправильные, и особенно исполнение. Во втором тайме, наоборот, стало всё получаться. Джикия был готов играть сегодня, но поберегли его. Не поменяли из тех, кто был на карточках, только Ерохина и Сутормина. А Дивеев — думаю, если бы он сыграл 90 здесь и 90 с Хорватией, то ему было бы тяжело.
Честно говоря, начал думать о матче с Хорватией после 3-го гола. Не могу сказать, что беспокоит состояние футболистов. Восстановление беспокоит», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
- 11 ноября 2021
-
23:39
-
23:37
-
23:29
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:11
-
23:11
-
23:05
-
23:04
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:41
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:14
-
22:14
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:39
-
21:28
-
21:20
-
21:14
-
21:13
-
21:12