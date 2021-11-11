Андрей Мостовой: наверное, начали думать о хорватах после третьего гола

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о победе команды в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.



«Эмоции самые положительные. Первый забитый гол — это достижение. Команда уверенно победила, и это хороший знак перед самой важной игрой года. Это нормально, что получились два разных тайма. Может, в первом мы загнали Кипр, сделали много спринтов, накрывали их. Они из-за этого подустали, а мы были лучше готовы физически. Ну и мастерства у нас побольше.



Наверное, начали думать о хорватах после третьего гола. Всё-таки 2:0 — это опасный счёт, пропустишь один — и может быть очень нервно. Но в любом случае многие держали в уме последнюю игру, и хорошо, что так закончили. Сегодня будем смотреть матч Хорватии и приступим к подготовке. Никто не знает, как будет складываться игра в Хорватии. Разберём сегодняшний матч, матч Хорватии и будем играть, как нам скажет тренерский штаб», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

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