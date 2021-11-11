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Широков: у России против Хорватии меньше шансов в гостях, чем у Мальты дома

Широков: у России против Хорватии меньше шансов в гостях, чем у Мальты дома
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о перспективах национальной команды в квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России разгромила команду Кипра со счётом 6:0 и упрочила лидерство в группе. Россияне занимают 1-е место, набрав 22 очка. 2-е место занимает сборная Хорватии, у которой 17 очков.

При этом хорваты провели на один матч меньше. Сегодня, 11 ноября, они сыграют в гостях с командой Мальты.

В заключительном туре сборная Хорватии в Сплите будет принимать Россию. Напомним, прямую путёвку на чемпионат мира получит команда, которая займёт 1-е место в группе. Сборная, ставшая 2-й, сыграет в стыковых матчах.

«Рассчитываю, что Мальта нам сегодня подарит путёвку на ЧМ. Они могут. У нас в гостях против Хорватии меньше шансов, чем у Мальты дома», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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