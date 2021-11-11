Стала известна причина конфликта на трибуне для активных болельщиков сборной России

Стала известна причина конфликта на трибуне сборной России во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года с командой Кипра, который завершился со счётом 6:0. Об этом сообщил «Спорт день за днём».

По информации источника, причиной конфликта на трибуне стало молчание со стороны некоторых болельщиков, которые находились на фанатском вираже. Они пассивно смотрели игру и не поддерживали сборную России. Сначала в адрес молчащих болельщиков прозвучала кричалка с требованием уйти, а затем на диалог с ними отправился один из заводящих фанатской трибуны.

Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).