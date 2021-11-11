Червиченко: теперь хорваты будут напряжены, они не так Кипр обыгрывали

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко подвёл результаты матча квалификации ЧМ-2022, в котором сборная России принимала команду Кипра. Встреча закончилась со счётом 6:0.
«До 50-й минуты было валидольно и на тоненького. Вспомним, как Сафонов потащил удар в упор. Потом всё пошло довольно легко и в одну калитку. После такой победы наши не перегорят, результат очень хороший. К тому же хорваты будут напряжены, они с таким счётом не обыгрывали Кипр. Играть с командой, которая на днях отгрузила сопернику шесть мячей, — тяжело. Нашим же в Сплите нужно гнуть свою линию, играть спокойно и пытаться ловить Хорватию на контратаках. Именно для спокойствия сегодня на скамейке остались несколько основных игроков.
Интересно узнать, что с Головиным. Саша немного не вошёл в игру, да и ушёл он из-за небольшой травмы, я так и не понял. Ему приматывали лёд к задней поверхности бедра.
Алексей Миранчук сегодня был неплох. Видно, что несколько раз выпадал. Несколько эпизодов даже были ярко-неудачными, но в остальном, повторюсь, смотрелся он неплохо.
Думаю, что никто не мог в начале цикла предположить, что перед последней игрой мы будем лидировать и нам будет хватать ничьей для выхода. Карпин выжал максимум из этапа, в котором был. Мы всего лишь один раз сыграли вничью», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 ноября 2021
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