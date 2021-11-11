Валерий Карпин: хотел выпустить Сергеева, но шесть замен делать нельзя

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение не задействовать форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча закончилась победой россиян со счётом 6:0.



«Вы обращаете внимание на голы, а моя задача — обращать внимание на игру. Я доволен игрой Мостового. И даже если бы он сегодня не забил, моё мнение о нём не изменилось бы.



Почему не выпустил Сергеева? Хотел бы выпустить его, но шесть замен делать нельзя. Сказал ему: «Вань, извини, но пока так». В первую очередь меняли тех, кто на жёлтой. Потом Дивеева и Мостовой схватился за икроножную. Так что пока он не вышел, но, надеюсь, время у него будет.



Баринов? Не играл, потому что у него была жёлтая. Плюс он как и Джикия провёл очень много матчей. Со «Спартаком» ему показали за то, что под него подкатились. У него такая позиция, что мяч может попасть куда угодно, судья покажет жёлтую, и он пропустил бы матч с Хорватией», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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