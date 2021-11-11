Головин отреагировал на победу сборной России в матче с Кипром

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал победу национальной команды в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча закончилась со счётом 6:0.



«Самое главное, что уверенно выиграли и набрали три очка. Какие ощущения от капитанской повязки? Хорошие. Это приятно, есть дополнительная ответственность, хотя любой матч за сборную очень важен. Со здоровьем никаких проблем нет, будем готовиться к матчу с хорватами», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Россияне занимают 1-е место, набрав 22 очка. 2-е место занимает сборная Хорватии, у которой 17 очков.



При этом хорваты провели на один матч меньше. Сегодня, 11 ноября, они сыграют в гостях с командой Мальты.