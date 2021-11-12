Сборная Хорватии разгромила Мальту со счётом 7:1

Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Та-Кали» в Мальте проходил матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Мальты и Хорватии. Противостояние завершилось со счётом 7:1 в пользу гостей.



Голами в составе хорватской сборной отметились Иван Перишич, Дуе Чалета-Цар, Марио Пашалич, Лука Модрич, Ловро Майер, забивший два мяча, и Андрей Крамарич. На 31-й минуте Марсело Брозович забил автогол.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (20).