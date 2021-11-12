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Сборная Хорватии разгромила Мальту со счётом 7:1

Сборная Хорватии разгромила Мальту со счётом 7:1
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Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Та-Кали» в Мальте проходил матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Мальты и Хорватии. Противостояние завершилось со счётом 7:1 в пользу гостей.

Голами в составе хорватской сборной отметились Иван Перишич, Дуе Чалета-Цар, Марио Пашалич, Лука Модрич, Ловро Майер, забивший два мяча, и Андрей Крамарич. На 31-й минуте Марсело Брозович забил автогол.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (20).

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:45 МСК
Мальта
Окончен
1 : 7
Хорватия
0:1 Перишич – 6'   0:2 Чалета-Цар – 22'   1:2 Брозович – 31' (автогол)   1:3 Пашалич – 39'   1:4 Модрич – 45+1'   1:5 Майер – 47'   1:6 Крамарич – 53'   1:7 Майер – 64'
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