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Германия забила 9 безответных мячей в ворота Лихтенштейна

Германия забила 9 безответных мячей в ворота Лихтенштейна
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Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия) проходил матч отбора на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Германии и Лихтенштейна. Противостояние завершилось со счётом 9:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Илкай Гюндоган. Затем Даниэль Кауфман забил автогол. После этого Лерой Зане благодаря пасу Леона Горецки забил 3-й гол хозяев. Через несколько секунд Марко Ройс увеличил преимущество хозяев. В начале 2-го тайма Лерой Зане забил 5-й мяч. Затем голами отличились Томас Мюллер, Ридле Баку, а на 89-й минуте лихтенштеец Макс Гопель забил автогол, установив финальный счёт в матче.

Стоит отметить, что защитник гостей Йенс Хофер был удалён с поля на 9-й минуте за получение прямой красной карточки.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:45 МСК
Германия
Окончен
9 : 0
Лихтенштейн
1:0 Гюндоган – 11' (пен)   2:0 Кауфман – 20' (автогол)   3:0 Зане – 22'   4:0 Ройс – 23'   5:0 Зане – 49'   6:0 Мюллер – 76'   7:0 Баку – 80'   8:0 Мюллер – 86'   9:0 Гопель – 89' (автогол)
Удаления: нет / Хофер – 9'
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