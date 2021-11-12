Словакия и Словения сыграли со счётом 2:2 в рамках отбора на чемпионат мира

Сегодня, 12 ноября, проходил матч отбора на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Словакии и Словении. Команды встречались на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве (Словакия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

На 18-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Словении Миха Зайц. Он замкнул навес, опередив вратаря хозяев. На 57-й минуте Миха Блажич получил вторую жёлтую карточку, оставив гостей поля в меньшинстве. Ондрей Дуда тут же реализовал пенальти, назначенный за нарушение Блажича. Однако уже через 3 минуты Миха Мевля выиграл верховую борьбу в чужой штрафной и вывел гостей вперёд. На 74-й минуте словак Давид Стрелец, только вышедший на поле, забил гол, установив финальный счёт встречи – 2:2.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.