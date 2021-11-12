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Хорватия сохранила шансы опередить Россию в последнем туре

Хорватия сохранила шансы опередить Россию в последнем туре
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Сборная Хорватии сохранила шансы опередить Россию в турнирной таблице группы H квалификации чемпионата мира 2022 года. Хорваты в очередном матче отборочного турнира разгромили в гостях Мальту со счётом 7:1. Благодаря этой победе хорватские футболисты набрали 20 очков, они занимают 2-е место.

Российская сборная находится на 1-м месте. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили в квалификации Кипр со счётом 6:0. Россияне набрали 22 очка.

В заключительном туре отбора Хорватия будет принимать Россию в Сплите. Сборная, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.

В группе H другие команды уже не претендуют на первые два места. Команды Словакии, Словении, Мальты и Кипра лишились шансов на выход в плей-офф.

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