Хорватия сохранила шансы опередить Россию в последнем туре

Сборная Хорватии сохранила шансы опередить Россию в турнирной таблице группы H квалификации чемпионата мира 2022 года. Хорваты в очередном матче отборочного турнира разгромили в гостях Мальту со счётом 7:1. Благодаря этой победе хорватские футболисты набрали 20 очков, они занимают 2-е место.



Российская сборная находится на 1-м месте. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили в квалификации Кипр со счётом 6:0. Россияне набрали 22 очка.



В заключительном туре отбора Хорватия будет принимать Россию в Сплите. Сборная, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах.

В группе H другие команды уже не претендуют на первые два места. Команды Словакии, Словении, Мальты и Кипра лишились шансов на выход в плей-офф.