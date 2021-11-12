Результаты отборочных матчей к чемпионату мира – 2022 в группе сборной России

Вчера, в четверг, 11 ноября, состоялись все три встречи группы H отборочного цикла к ЧМ-2022.
Открывал программу в раннем игровом слоте встреча сборной России и Кипра, которая прошла в Санкт-Петербурге (Россия) на «Газпром-Арене». Матч завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 6:0.
Затем стартовали две параллельных игры – Словакия на домашнем поле принимала Словению (2:2), а Хорватия отправилась на выезд к Мальте (7:1). В первом матче победителя выявить не удалось, а вот подопечные Златко Далича не оставили никаких шансов своим оппонентам и вслед за Россией одержали разгромную победу.
Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Отметим, что потеря очков подопечными Златко Далича означает гарантированный выход на чемпионат мира – 2022 для сборной России.
- 12 ноября 2021
-
03:57
-
03:37
-
03:18
-
03:05
-
03:00
-
02:41
-
02:17
-
01:55
-
01:14
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:39
-
00:34
-
00:03
- 11 ноября 2021
-
23:54
-
23:41
-
23:39
-
23:37
-
23:29
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:11
-
23:11
-
23:05
-
23:04
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:41