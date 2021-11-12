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Результаты отборочных матчей к чемпионату мира – 2022 в группе сборной России

Результаты отборочных матчей к чемпионату мира – 2022 в группе сборной России
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Вчера, в четверг, 11 ноября, состоялись все три встречи группы H отборочного цикла к ЧМ-2022.

Открывал программу в раннем игровом слоте встреча сборной России и Кипра, которая прошла в Санкт-Петербурге (Россия) на «Газпром-Арене». Матч завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 6:0.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Кипр
1:0 Ерохин – 4'   2:0 Смолов – 55'   3:0 Мостовой – 56'   4:0 Сутормин – 62'   5:0 Заболотный – 81'   6:0 Ерохин – 87'

Затем стартовали две параллельных игры – Словакия на домашнем поле принимала Словению (2:2), а Хорватия отправилась на выезд к Мальте (7:1). В первом матче победителя выявить не удалось, а вот подопечные Златко Далича не оставили никаких шансов своим оппонентам и вслед за Россией одержали разгромную победу.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 2
Словения
0:1 Зайц – 18'   1:1 Дуда – 58' (пен)   1:2 Мевля – 62'   2:2 Стрелец – 74'
Удаления: нет / Блажич – 57'
ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:45 МСК
Мальта
Окончен
1 : 7
Хорватия
0:1 Перишич – 6'   0:2 Чалета-Цар – 22'   1:2 Брозович – 31' (автогол)   1:3 Пашалич – 39'   1:4 Модрич – 45+1'   1:5 Майер – 47'   1:6 Крамарич – 53'   1:7 Майер – 64'

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Отметим, что потеря очков подопечными Златко Далича означает гарантированный выход на чемпионат мира – 2022 для сборной России.

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