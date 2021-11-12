Турнирное положение в группе сборной России в отборе на ЧМ-2022
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Вчера, в четверг, 11 ноября, состоялись все три встречи группы H отборочного цикла к ЧМ-2022.
Открывала программу в раннем игровом слоте встреча сборной России и Кипра, которая прошла в Санкт-Петербурге (Россия) на «Газпром Арене». Матч завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 6:0.
Затем стартовали две параллельных игры – Словакия на домашнем поле принимала Словению (2:2), а Хорватия отправилась на выезд к Мальте (7:1). В первом матче победителя выявить не удалось, а вот подопечные Златко Далича не оставили никаких шансов своим оппонентам и вслед за Россией одержали разгромную победу.
Таким образом, к заключительному туру в турнирной таблице группы сборной России сложилась следующая ситуация:
|Место
|Команда
|Матчей сыграно
|Разница голов
|Очки
|1
|Россия
|9
|19:5
|22
|2
|Хорватия
|9
|20:4
|20
|3
|Словакия
|9
|11:10
|11
|4
|Словения
|9
|11:11
|11
|5
|Мальта
|9
|9:24
|5
|6
|Кипр
|9
|3:19
|5
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