Турнирное положение в группе сборной России в отборе на ЧМ-2022

Вчера, в четверг, 11 ноября, состоялись все три встречи группы H отборочного цикла к ЧМ-2022.

Открывала программу в раннем игровом слоте встреча сборной России и Кипра, которая прошла в Санкт-Петербурге (Россия) на «Газпром Арене». Матч завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 6:0.

Затем стартовали две параллельных игры – Словакия на домашнем поле принимала Словению (2:2), а Хорватия отправилась на выезд к Мальте (7:1). В первом матче победителя выявить не удалось, а вот подопечные Златко Далича не оставили никаких шансов своим оппонентам и вслед за Россией одержали разгромную победу.

Таким образом, к заключительному туру в турнирной таблице группы сборной России сложилась следующая ситуация:

Место Команда Матчей сыграно Разница голов Очки 1 Россия 9 19:5 22 2 Хорватия 9 20:4 20 3 Словакия 9 11:10 11 4 Словения 9 11:11 11 5 Мальта 9 9:24 5 6 Кипр 9 3:19 5