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Турнирное положение в группе сборной России в отборе на ЧМ-2022

Турнирное положение в группе сборной России в отборе на ЧМ-2022
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Вчера, в четверг, 11 ноября, состоялись все три встречи группы H отборочного цикла к ЧМ-2022.

Открывала программу в раннем игровом слоте встреча сборной России и Кипра, которая прошла в Санкт-Петербурге (Россия) на «Газпром Арене». Матч завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 6:0.

Затем стартовали две параллельных игры – Словакия на домашнем поле принимала Словению (2:2), а Хорватия отправилась на выезд к Мальте (7:1). В первом матче победителя выявить не удалось, а вот подопечные Златко Далича не оставили никаких шансов своим оппонентам и вслед за Россией одержали разгромную победу.

Таким образом, к заключительному туру в турнирной таблице группы сборной России сложилась следующая ситуация:

МестоКомандаМатчей сыграноРазница головОчки
1Россия919:522
2Хорватия920:420
3Словакия911:1011
4Словения911:1111
5Мальта99:245
6Кипр93:195
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