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Маленькая девочка прорвалась на поле, чтобы обнять Роналду после матча сборной Португалии

Маленькая девочка прорвалась на поле, чтобы обнять Роналду после матча сборной Португалии
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Вчера, в четверг, 11 ноября, в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» состоялся матч 9-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился безголевой ничьей – 0:0.

Несмотря на отсутствие забитых мячей, болельщикам этот матч может запомниться достаточно трогательным моментом, который произошёл сразу после финального свистка. На поле удалось прорваться маленькой девочке, целью которой было обняться с кумиром – 36-летним португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который не отказал своей поклоннице.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в «твиттере» «Матч-ТВ».

Напомним, Португалия делит первое место в группе А со сборной Сербии – в активе обеих команд по 17 очков, однако португальцы выше по дополнительным показателям. В заключительном туре эти команды встретятся между собой в Лиссабоне (Португалия).

Роналду не сумел реализовать момент в матче с «Манчестер Сити». Видео доступно на «Чемпионате».

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