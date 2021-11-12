Россия пропустила 1 гол в 6 матчах при Карпине. Такой старт был только в сезоне-1992/1993

52-летний специалист Валерий Карпин, возглавляющий сборную России, продолжает демонстрировать впечатляющую статистику у руля национальной команды. Накануне сборная под его руководством разгромила в домашнем матче в Санкт-Петербурге (Россия) команду Кипра со счётом 6:0 в матче 9-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022.
Как отмечает Opta Ivan в «Твиттере», сборная России пропустила лишь один гол в шести матчах при Валерии Карпине. За всю историю российского футбола, включая СССР и СНГ, только Павлу Садырину в сезоне-1992/1993 удавалось пропустить так же мало в голов в первых шести матчах с российской сборной.
Напомним, что Карпин стартовал в сборной ничьей с Хорватией (0:0), а затем одержал пять побед кряду – над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0), Словенией (2:1) и Кипром (6:0).
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