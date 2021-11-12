Федерация футбола Англии предложила Саутгейту новый контракт с увеличением зарплаты

Федерация футбола Англии предложила нынешнему главному тренеру Гарету Саутгейту продлить соглашение. Тренеру предлагают увеличить его прежнюю заработанную плату в два раза, сообщает The Sun.
Саутгейт будет возглавлять сборную на Чемпионате Мира 2022 в Катаре. Но федерация футбола Англии боится, что тренер уйдёт сразу же после этого турнира попробовать свои силы в АПЛ.
Полноценные переговоры между сторонами начнутся после двух матчей отборочного цикла к ЧМ–2022. Исполнительный директор ФА Марк Буллингем объявил во время Евро–2020 о том, что он хочет, чтобы Саутгейт подписал новое соглашение. Но 51-летний тренер сказал, что не будет вести переговоры, пока не выведет сборную на предстоящий мундиаль.
Нападающий «Тоттенхэма» и лидер сборной Англии Гарри Кейн заявил, что желает, чтобы тренер остался с командой.
«Я бы хотел, чтобы он остался. Но всё будет зависеть от его личного решения и ФА. Посмотрим, как всё пройдёт».
Соглашение между сторонами рассчитано до 21 июля 2022 года. В сборной Англии Саутгейт работает с 30 ноября 2016 года.
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