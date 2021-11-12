Бразилия минимально выиграла у Колумбии, Перу разгромила Боливию в квалификации ЧМ-2022

В Сан-Паулу (Бразилия) на стадионе «Арена Сан-Паулу – Коринтианс» состоялся матч отборочного цикла групповой стадии к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором Бразилия принимала на домашнем поле Колумбию. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом – 1:0.



Автором единственного забитого мяча стал 24-летний полузащитник бразильской сборной Лукас Пакета. Автором голевой передачи стал Неймар.



Таким образом, бразильцы побеждают второй раз кряду (до этого они обыграли сборную Уругвая (4:1)). Бразилия увеличивает свою беспроигрышную серию до 7 матчей. Они остаются на первом месте в группе, набрав 34 очка в 12 встречах. Колумбия же занимает 5-ю строчку, имея в своём активе 16 очков после 13 игр.



В параллельном матче сборная Перу дома разгромила сборную Боливии (3:0). В составе победителей забивали Джанлука Лападула, Кристиан Куэва и Серхио Пенья.