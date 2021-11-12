Ерохин: победа над Кипром положительно скажется на подготовке к матчу с Хорватией

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы национальной команды в матче 9-го тура квалификации на чемпионат мира – 2022 с Кипром (6:0).

«Карпин поздравил после матча с Кипром. Хорошие эмоции. После таких игр приятно готовиться к следующему матчу. Поможет ли крупная победа над Кипром в подготовке к Хорватии? В любом случае, победа есть победа. Это три очка, которые важны для нашего турнирного положения. Положительные эмоции всё равно более хорошо сказываются на подготовке, восстановление быстрее идёт. Думаю, эта победа скажется положительно», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.