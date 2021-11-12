Сутормин: мы ошибались — Кипр создавал моменты. С Хорватией таких ошибок нельзя допускать

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился впечатлениями от победы национальной команды в матче 9-го тура квалификации на чемпионат мира — 2022 с Кипром (6:0).

«Думал ли, что выиграем настолько крупно? Надеялся. В первом тайме, может, что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые мячи, успокоились. Игра пошла в наше удовольствие. Были ещё моменты, которые мы реализовали и победили. Это важно.

Моменты соперника? Мы ошибались, они создавали. Никакой недооценки нет. Во втором тайме их было меньше, и мы меньше ошибались. В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьёзный соперник», — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.