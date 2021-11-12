Гари Линекер — об информации про Лэмпарда: их с Джеррардом карьеры связаны неразрывно

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер прокомментировал информацию, что экс-главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавит «Норвич Сити».

«Вслед за назначением Стивена Джеррарда главным тренером «Астон Виллы» кажется, что Фрэнк Лэмпард возглавит «Норвич Сити». Карьеры двух великих футболистов связаны неразрывно», — написал Линекер в своём «твиттере».

6 ноября «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке. Примечательно, что тренер был уволен после первой победы в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года. Команда занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

Видеообзор матча «Брентфорд» — «Норвич Сити»

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