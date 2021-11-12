Колыванов: защитники сборной России считают себя бразильцами, но хорваты за это не простят

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от победы национальной команды в матче 9-го тура квалификации на чемпионат мира – 2022 с Кипром (6:0).

«Мне сложно сказать, какой состав Карпин задумал на Хорватию. У него ещё есть время посмотреть, кто и в каком состоянии. Наверное, какие-то изменения будут, в том числе в обороне. Терехов сегодня играл левого защитника, но он больше атакующий игрок. С Кипром, например, он может сыграть в защите, но не знаю, насколько Карпин поверит, что он может так же играть с Хорватией.

У меня постоянно есть беспокойство о том, что происходит в обороне и в клубах, и в сборной. Бывают ошибки элементарные. Нужно всегда понимать, что центральные защитники должны играть максимально собранные. А у нас, бывает, подрасслабятся и привозят сами себе. Сейчас футбол другой стал — разыгрывают мяч во вратарской, пытаются начинать атаку от вратаря, и это иногда приводит к нехорошим последствиям. Они считают себя бразильцами. Но никогда игроки обороны не были как игроки атаки, чтобы уметь принимать, обрабатывать. Поэтому нужно действовать аккуратно, внимательно и от простого. В таких матчах одна ошибка может решить всё, а хорваты не простят, у них есть исполнители. Наши же при ничейном результате могут решить задачу», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.