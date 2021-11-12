Маттео Гюэндузи заявил, что не хочет возвращаться в лондонский «Арсенал»

Полузащитник Маттео Гюэндузи, выступающий на правах аренды за «Марсель», заявил, что не хочет возвращаться в лондонский «Арсенал».



«Сейчас я в аренде, но всё ещё связан контрактом с лондонским «Арсеналом». Но полностью сосредоточен на игре в «Марселе». Это тот клуб, с которым я хочу связать своё будущее, хочу присоединиться к нему в долгосрочной перспективе. Эти обсуждения я уже вёл с клубом до подписания контракта, и я чувствую себя здесь очень комфортно. И именно поэтому хочу и дальше получать удовольствие от игры за «Марсель», — цитирует Гюэндузи RMC Sport.



Гюэндузи перешёл в английский «Арсенал» из французского «Лорьяна» в 2018 году. В составе лондонского клуба футболист завоевал Кубок Англии в сезоне-2019/2020. В составе «канониров» французский полузащитник в 82 матчах забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

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