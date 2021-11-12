Казанский стал комментатором Первого канала и будет работать на матче Хорватия — Россия

Известный российский комментатор Денис Казанский пополнил штаб Первого канала. Уже 14 ноября он дебютирует на новом месте работы, выйдя в эфир в качестве комментатора отборочного матча ЧМ-2022 по футболу Хорватия – Россия, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе телеканала.
Денис Казанский приглашён в качестве футбольного комментатора всех крупных турниров, которые будет показывать Первый канал. Также он станет выполнять роль ведущего в некоторых спортивных телепередачах.
«Олимпиада, молодёжка, Катар. Можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Спортивная редакция Первого – место легендарных личностей и голосов. Попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы… Можете представить мои эмоции? Пора к микрофону. Будет интересно», — прокомментировал Казанский своё назначение.
Напомним, в сентябре 2021 года Казанский объявил об уходе с «Матч ТВ».
- 12 ноября 2021
-
11:52
-
11:43
-
11:24
-
11:14
-
10:57
-
10:52
-
10:50
-
10:35
-
10:29
-
10:25
-
10:18
-
10:09
-
09:58
-
09:56
-
09:36
-
09:29
-
09:10
-
09:00
-
08:00
-
07:59
-
05:24
-
04:49
-
04:34
-
03:57
-
03:37
-
03:18
-
03:05
-
03:00
-
02:41
-
02:17
-
01:55
-
01:14
-
00:49
-
00:45
-
00:42