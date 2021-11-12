Казанский стал комментатором Первого канала и будет работать на матче Хорватия — Россия

Известный российский комментатор Денис Казанский пополнил штаб Первого канала. Уже 14 ноября он дебютирует на новом месте работы, выйдя в эфир в качестве комментатора отборочного матча ЧМ-2022 по футболу Хорватия – Россия, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе телеканала.

Денис Казанский приглашён в качестве футбольного комментатора всех крупных турниров, которые будет показывать Первый канал. Также он станет выполнять роль ведущего в некоторых спортивных телепередачах.

«Олимпиада, молодёжка, Катар. Можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Спортивная редакция Первого – место легендарных личностей и голосов. Попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы… Можете представить мои эмоции? Пора к микрофону. Будет интересно», — прокомментировал Казанский своё назначение.

Напомним, в сентябре 2021 года Казанский объявил об уходе с «Матч ТВ».