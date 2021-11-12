Степаненко — о матче с Болгарией: в одну калитку. Должны были выигрывать в шесть голов

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с национальной командой Болгарии (1:1).
«Полностью переиграли, даже не знаю, сколько там было опасных моментов и ударов по воротам соперника. Вообще в одну калитку, должны были выигрывать в 4-5 голов, даже 6, может быть. Бывают такие игры, когда ты постоянно атакуешь, пропускаешь контратаку, а потом не можешь забить. Сегодня была такая игра. По игре, думаю, к команде нет никаких претензий.
36 ударов по воротам? Мяч просто не хотел лететь в ворота – то в защитника попадёт, то вратарь здорово сыграл, то не хватило каких-то сантиметров, три гола были забиты из офсайда. Будем надеяться, что оставили забитые мячи на самый важный матч.
Эффектный забитый мяч? Стадион «Черноморец» фартовый для меня в сборной – я второй раз здесь забил. Мне приятно, но хотелось бы забить в официальных матчах, так как я отличался только в товарищеских. Но очень приятно, хороший гол, ещё и с правой ноги – я очень доволен», — приводит слова Степаненко Football.ua.
- 12 ноября 2021
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