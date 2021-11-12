Мюллер: давайте объективно, у Германии не было сильных соперников в группе отбора на ЧМ
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер поделился эмоциями после разгромной победы в матче 9-го тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 с Лихтенштейном (9:0).
«Давайте взглянем на вещи объективно. У сборной Германии не было действительно сильного соперника в группе. Тем не менее мы добыли уверенную победу, фанаты на это посмотрели, так что это была отличная ночь», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.
Напомним, Германия с уверенным отрывом занимает первое место в турнирной таблице группы J. В активе немцев 24 очка в 9 матчах. Второе место занимает Северная Македония, набравшая 15 очков. На третьей строчке Румыния (14). Четвёртое место – Армения (12). Замыкают турнирную таблицу группы Исландия (9) и Лихтенштейн (1).
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