Мюллер: давайте объективно, у Германии не было сильных соперников в группе отбора на ЧМ

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер поделился эмоциями после разгромной победы в матче 9-го тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 с Лихтенштейном (9:0).

«Давайте взглянем на вещи объективно. У сборной Германии не было действительно сильного соперника в группе. Тем не менее мы добыли уверенную победу, фанаты на это посмотрели, так что это была отличная ночь», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

Напомним, Германия с уверенным отрывом занимает первое место в турнирной таблице группы J. В активе немцев 24 очка в 9 матчах. Второе место занимает Северная Македония, набравшая 15 очков. На третьей строчке Румыния (14). Четвёртое место – Армения (12). Замыкают турнирную таблицу группы Исландия (9) и Лихтенштейн (1).