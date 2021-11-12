Футболистка «ПСЖ», которую подозревали в нападении на одноклубницу, выпущена из-под стражи

Футболистка «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Амината Диалло, которая была задержана по обвинению в организации нападения на свою одноклубницу Хейру Хамрауи, выпущена из-под стражи, сообщает BBC Sport.
Диалло подозревалась в том, что подговорила двух мужчин нанести Хамрауи вред, отбив ей ноги, чтобы она не смогла выходить на поле. Нападение произошло в районе Булонского леса. Злоумышленники в масках вытащили жертву из её машины и били по ногам.
В «ПСЖ» осудили инцидент. «Пари Сен-Жермен» принимает к сведению задержание Аминаты Диалло полицией сегодня утром в рамках разбирательства, возбуждённого после нападения на игрока клуба в прошлый четверг. Клуб решительно осуждает совершённое насилие. После инцидента мы приняли все необходимые меры, чтобы гарантировать здоровье, благополучие и безопасность своих игроков. «ПСЖ» работает с правоохранительными органами, чтобы пролить свет на факты преступления. Клуб внимательно следит за ходом всех процедур», — говорится в заявлении парижского клуба.
- 12 ноября 2021
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