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Серхио Агуэро может закончить карьеру из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро может закончить карьеру из-за проблем с сердцем
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Проблемы со здоровьем могут заставить нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро завершить карьеру, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio. По информации источника, проведённые исследования продемонстрировали, что проблемы с сердцем у форварда намного серьёзнее, чем ожидалось изначально. Врачи предупредили футболиста, что он может больше никогда не вернуться на поле.

Напомним, форвард был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.

Но в дальнейшем стало известно, что нападающему предстоит пройти обследование и лечение. Это займёт как минимум три месяца.

Хави провёл первую тренировку как главный тренер «Барселоны»:

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