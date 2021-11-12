Ушёл из жизни чемпион мира 1966 года Рон Флауэрс

В возрасте 87 лет ушёл из жизни чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Рон Флауэрс, сообщает пресс-служба «Вулверхэмптона» в своём «твиттере».

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине легенды клуба, вице-президента Рона Флауэрса. Гигант на поле и джентльмен за его пределами. Сегодня многие будут вспоминать Рона. Все наши мысли с теми, кто знал и любил его», — говорится в сообщении.

Флауэрс практически всю карьеру провёл в «Вулверхэмптоне». На его счету 467 матчей и 33 гола. В составе «волков» Рон трижды становился чемпионом Англии. С 1955 по 1966 год Флауэрс защищал цвета сборной Англии. Участник двух чемпионатов мира — 1962 и 1966. Всего за национальную команду хавбек сыграл 49 матчей, забил 10 мячей.

Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

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