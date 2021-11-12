ЦСКА и «Уфа» проведут товарищеский матч во время паузы на игры сборных

ЦСКА и «Уфа» проведут товарищеский матч во время перерыва в Российской Премьер-Лиге, который рассчитан на игры сборных, сообщает пресс-служба армейцев. Игра пройдёт без допуска зрителей на трибуны. Матч состоится 14 ноября на стадионе «Октябрь». Начало встречи — в 13:00 мск.



Московский ЦСКА набрал 23 очка и находится на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (14) – занимает 11-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший в 14 встречах 30 очков.



Напомним, в заключительном матче отбора к чемпионату мира – 2022 сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

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