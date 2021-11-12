Малафеев: у сборной России есть проблемы с психологией

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от победы национальной команды в матче 9-го тура квалификации на чемпионат мира – 2022 с Кипром (6:0).

«Как мне показалось, отрезками был хороший прессинг со стороны наших футболистов, иногда были хорошие перестроения. Но, конечно, не могу сказать, что всё было идеально, — видно, что есть небольшие проблемы с психологией, чрезмерная осторожность и временами какая-то расслабленность и недооценка. Допускаю, что из-за этого мы и увидели с вами такой унылый первый тайм. Во втором тайме, конечно, всё перевернулось — команда забила два гола за одну минуту, в таких условиях скованность пропадает, и мы увидели с вами вполне симпатичный футбол.

Игра и конечный результат в целом для меня не являются сюрпризами. Всё вполне логично, после таких матчей игрокам приятно готовиться к следующей игре, а уж тем более к игре, где всё будет зависеть только от них самих. Это три очка, которые важны для нашего турнирного положения. Эта победа, без каких-либо сомнений, скажется положительно на наших футболистах в подготовке к важному матчу со сборной Хорватии.

После каждого матча мне задаётся вопрос, можно ли назвать Сафонова вратарём номер один в составе сборной. Мне же всё-таки хочется не спешить с такими выводами и просто смотреть за игрой команды в целом. В любом случае решает всё тренерский состав», — приводит слова Малафеева ТАСС.

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.