Кафанов — Сафонову: всегда будь готов, что кто-то из наших ошибётся
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов перед матчем 9-го тура групповой стадии отбора на чемпионат мира — 2022 с Кипром (6:0) дал совет голкиперу Матвею Сафонову. Пресс-служба национальной команды опубликовала видео этого совета в своём телеграм-канале, смонтировав его вместе с одним из ярких сейвов Сафонова.
«Всегда будь готов к тому, что кто-то из наших ошибётся. Ты сможешь помочь, если будешь находиться в правильной позиции», — сказал Виталий Кафанов голкиперу Матвею Сафонову.
Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.
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