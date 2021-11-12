Кварацхелия — о дубле в ворота Швеции: это была лучшая игра в моей карьере

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 со Швецией (2:0). Оба гола в составе грузинской сборной забил именно Кварацхелия.

«Думаю, это была лучшая игра в моей карьере, потому что я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне. Обыграть такого сильного соперника – это дорогого стоит, и этому обстоятельству я рад значительно больше, чем двум своим голам.

Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые на протяжении всех 90 минут нас очень мощно поддерживали. Играть хорошо и на «Динамо Арене», и в Батуми. На стадионе в Тбилиси помещается больше фанатов, но в Батуми просто отличные болельщики, и мы фактически не чувствовали разницы в их количестве», — приводит слова Кварацхелии Sputnik Грузия.