Марио Пашалич: Хорватии не терпится показать, что она лучше России

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от предстоящего решающего матча отбора на ЧМ-2022 с национальной командой России.



«Мне кажется, сборная России начнёт осторожно, поскольку ей достаточно ничьей. Но я не верю, что соперник будет защищаться все 90 минут, они попытаются играть вперёд и создавать опасные моменты, но всё зависит от нас. Главное — сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться игры, мы живём ради этого адреналина, предвкушения, все живут ради больших матчей. Я ожидаю зрелища и отличной атмосферы. Нам не терпится показать, что мы лучше России, и занять своё место на чемпионате мира в Катаре», — цитирует Пашалича официальный сайт Хорватского футбольного союза.



Напомним, в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.