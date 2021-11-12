Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марио Пашалич: Хорватии не терпится показать, что она лучше России

Марио Пашалич: Хорватии не терпится показать, что она лучше России
Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от предстоящего решающего матча отбора на ЧМ-2022 с национальной командой России.

«Мне кажется, сборная России начнёт осторожно, поскольку ей достаточно ничьей. Но я не верю, что соперник будет защищаться все 90 минут, они попытаются играть вперёд и создавать опасные моменты, но всё зависит от нас. Главное — сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться игры, мы живём ради этого адреналина, предвкушения, все живут ради больших матчей. Я ожидаю зрелища и отличной атмосферы. Нам не терпится показать, что мы лучше России, и занять своё место на чемпионате мира в Катаре», — цитирует Пашалича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

Новость по теме
Далич: я ожидал, что Россия где-то оступится и Хорватия досрочно выйдет с первого места
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021