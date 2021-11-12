Гендиректор «Зенита»: Ерохин давно может носить титул Мистер скорострельность

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной России в матче 9-го тура квалификации на чемпионат мира – 2022 с Кипром (6:0). В частности, он выделил футболиста сине-бело-голубых Александра Ерохина, который оформил дубль, забив первый гол уже на 4-й минуте игры.

«Александр Ерохин уже давно может носить титул Мистер скорострельность. Он и за «Зенит» забивал в короткое отведённое для него время очень быстрые голы. Его рекорд был спустя три минуты после выхода на замену (в матче РПЛ со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата»), отмечу и гол Мостового. Считаю, что это приятная особенность, но, самое главное, что наша сборная победила.

Давайте пожелаем нашей команде хорошей игры, которая должна принести требуемый результат в матче с хорватами, и удачи, которая, конечно, всегда нужна в футболе. Вчерашний матч получился с крупным результатом, но главное, что была команда на поле», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.