Гендиректор «Зенита»: Ерохин давно может носить титул Мистер скорострельность

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной России в матче 9-го тура квалификации на чемпионат мира – 2022 с Кипром (6:0). В частности, он выделил футболиста сине-бело-голубых Александра Ерохина, который оформил дубль, забив первый гол уже на 4-й минуте игры.
«Александр Ерохин уже давно может носить титул Мистер скорострельность. Он и за «Зенит» забивал в короткое отведённое для него время очень быстрые голы. Его рекорд был спустя три минуты после выхода на замену (в матче РПЛ со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата»), отмечу и гол Мостового. Считаю, что это приятная особенность, но, самое главное, что наша сборная победила.
Давайте пожелаем нашей команде хорошей игры, которая должна принести требуемый результат в матче с хорватами, и удачи, которая, конечно, всегда нужна в футболе. Вчерашний матч получился с крупным результатом, но главное, что была команда на поле», — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.
- 12 ноября 2021
-
16:20
-
16:16
-
15:59
-
15:56
-
15:39
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:09
-
15:04
-
14:48
-
14:43
-
14:36
-
14:36
-
14:23
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:32
-
13:24
-
13:17
-
13:05
-
13:00
-
12:46
-
12:21
-
12:07
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:24
-
11:14
-
10:57
-
10:52