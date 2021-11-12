Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях своей команды.

«Что касается травмированных, то пока, к сожалению, с нами не работают Далер Кузяев и Стас Крицюк. Эти два игрока не участвуют в тренировках. Магомед Оздоев работает в общей группе с небольшими исключениями, то же самое касается Дугласа Сантоса — он начал частично работать в общей группе. Думаю, через два-три дня он приступит к полноценным занятиям. Все остальные в строю, за исключением Клаудиньо, он немного приболел и не занимается. Все остальные игроки работают со вчерашнего дня в нашем обычном режиме.



Как проходит тренировочный процесс без сборников? Так же, как и всегда. Сейчас в тренировках участвуют немного человек и говорить о какой-то полноценной работе — это слишком. Скорее, мы просто поддерживаем форму и можем подправить функциональное состояние тем, кому это необходимо. Наши молодые ребята Кузнецов и Хотулёв в эту паузу играют за «Зенит»-2. Они уже провели одну игру, скоро, возможно, проведут ещё одну. Все остальные игроки работают над тем, чтобы не растерять форму.

Барриос? За последнее время он подустал, это видно, ему не помешает небольшой отдых. Конечно, мы рады, что он приедет за пару дней до игры. Посмотрим на его состояние, но то, что он будет в нашем распоряжении, это уже хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».