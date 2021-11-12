«Всё ещё жду свой «Мерседес». Петрич — о словах Федуна перед матчем Англия — Хорватия

Бывший нападающий сборной Хорватии Младен Петрич рассказал об обещании владельца «Спартака» Леонида Федуна перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы – 2008 с национальной командой Англии.
«Я услышал об обещании Федуна уже через несколько недель после матча. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил голы. Это было забавно, но я никогда не контактировал с Федуном. Так что, если увидите его, передайте, что я до сих пор жду свой «Мерседес» (смеётся).
Но в том матче мы победили Англию в первую очередь для себя. Я помню, что после нашей победы над ними в Хорватии многие английские СМИ писали, что нам повезло и прочее бла-бла-бла. Мы хотели показать, что заняли первое место в группе не потому, что везунчики, а потому, что были лучше всех. Мы это сделали для себя, страны и фанатов. Это было классное достижение для такой маленькой страны, как Хорватия. Но, конечно, нам было приятно помочь именно России, потому что у многих были друзья в вашей стране, Плетикоса играл там, Олич. Конечно, для нас было лучше, чтобы на Евро вместе с нами поехала Россия, а не Англия», — сказал Петрич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 12 ноября 2021
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