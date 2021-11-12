«Я подумал: чувак, что ты сейчас сделал?». Петрич — о своём голе в ворота Англии

Бывший нападающий сборной Хорватии Младен Петрич рассказал о своём голе, забитом в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2008 с национальной командой Англии (3:2).



«Помню, что приболел прямо перед матчем. У меня была температура за день до игры, так что на поле я мог вообще не появиться. Просто надеялся, что наутро буду готов сыграть. Очень хотел выйти на «Уэмбли».



В первом тайме мы очень быстро и легко повели со счётом 2:0, я даже удивился, что всё пошло вот так. После первого гола англичане были в шоке. Во втором тайме Англия сделала замены, начала постоянно прессинговать, закидывать мяч на Крауча, нам стало тяжелее обороняться. Помню, что первый гол англичане забили с пенальти, которого и близко не было! Если бы тогда был VAR, этот пенальти никогда бы не назначили. Потом счёт стал 2:2, мы провели свои замены, я вышел на поле и нанёс классный удар после паса Праньича. Это был мой день.



Очень много раз в моей карьере люди говорили мне: «Бей больше, у тебя отличный удар». В тот период моей карьеры мне действительно давались удары издалека, я забил много голов таким образом. Получил пас, увидел возможность и пробил. В этот удар я вложил всю свою страсть, в итоге вошёл в историю.



Обычно после голов я спокоен и почти не праздную. Редко после голов мне сносит крышу, но после этого удара первая мысль у меня была: «Ох, чувак, что ты сейчас сделал?». Я побежал к нашим фанатам, встал перед ними с раскинутыми руками. 20 тысяч хорватов просто ликовали, стадион затрясся. Английские фанаты были в полном шоке», — сказал Петрич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.