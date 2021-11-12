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Милевский: сейчас «Динамо» Киев в очередной раз закрыло бы «Спартак»

Милевский: сейчас «Динамо» Киев в очередной раз закрыло бы «Спартак»
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Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский раскритиковал современное поколение футболистов.

«Я был на двух недавних матчах РПЛ: «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив». Сервис в VIP был топ. То, что вокруг, — это класс. Но почему уровень самого футбола тормознулся? Нет таких харизматичных людей, которые были раньше. Себя не беру, но были Халк, Промес в лучшей форме, Алиев, Фернандеш, тренеры. Как-то это всё смотрелось. А сейчас никто даже не может ногу кому-то расцарапать, на цыпочках бегают. Нет мысли что-то разыграть, какую-то стеночку, нет комбинаций.

Сильнее ли украинский чемпионат, чем РПЛ? «Динамо» Киев бы в очередной раз закрыло «Спартак». Нынешнее поколение не голодное до футбола, они не знают трудностей. У них есть TikTok, у них есть бабки, играют на «ВТБ Арене». Я пришёл на этот стадион, и это Европа, топ. А они выходят, и им будто бы это всё сделали, разложили перед ними», — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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