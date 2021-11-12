Главный тренер «Кёльна» пришёл на тренировку в забавном костюме единорога-свиньи

Главный тренер клуба Бундеслиги «Кёльн» Штеффен Баумгарт пришёл на очередную тренировку команды в необычном костюме. Специалист надел костюм единорога-свиньи.
Необычный внешний вид Баумгарта был приурочен к традиционному рейнскому карнавалу, который стартовал в Германии 11 ноября. Остальные тренеры и футболисты также надели различные костюмы. Но, пожалуй, сравниться с Баумгартом не удалось никому.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Кёльна».
У Баумгарта явно всё в порядке с чувством юмора. Ранее во время матча 11-го тура Бундеслиги с «Унионом» форвард «Кёльна» Антони Модест эмоционально отметил дубль. После второго гола, который принёс его команде ничью (2:2), Модест подбежал к главному тренеру, сорвал с него фуражку и станцевал с ней. Баумгарта это явно не сильно расстроило.
«Кёльн» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в 11 турах 14 очков. Баумгарт работает с командой с 1 июля 2021 года.
- 12 ноября 2021
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