Дани Алвес проведёт переговоры с «Барселоной», Хави хочет видеть его в команде

38-летний бразильский защитник Дани Алвес до конца недели проведёт переговоры с «Барселоной», сообщает Sport.es. На встрече будет обсуждаться вопрос контракта бразильца и клуба.



По данным источника, в возвращении в команду Алвеса заинтересован новый главный тренер «Барселоны» Хави. Он хочет, чтобы ветеран вернулся в «Барселону».



Примечательно, что ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Он заблокировал его переход.



В настоящее время Алвес является свободным агентом. В сентябре он покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Более того, он сказал, что его возвращение — вопрос одного телефонного звонка.

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