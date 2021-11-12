Дани Алвес проведёт переговоры с «Барселоной», Хави хочет видеть его в команде
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38-летний бразильский защитник Дани Алвес до конца недели проведёт переговоры с «Барселоной», сообщает Sport.es. На встрече будет обсуждаться вопрос контракта бразильца и клуба.
По данным источника, в возвращении в команду Алвеса заинтересован новый главный тренер «Барселоны» Хави. Он хочет, чтобы ветеран вернулся в «Барселону».
Примечательно, что ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Он заблокировал его переход.
В настоящее время Алвес является свободным агентом. В сентябре он покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Более того, он сказал, что его возвращение — вопрос одного телефонного звонка.
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