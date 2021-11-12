Агуэро опроверг слухи о том, что он раздумывает о завершении карьеры

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро дал понять, что не раздумывает о завершении карьеры, несмотря на появившиеся слухи. Ранее стало известно, что аргентинец пропустит не менее 90 дней из-за проблем с сердцем. После этого сообщалось, что он может завершить карьеру.
«Учитывая слухи, спешу заверить, что я выполняю указания докторов клуба, прохожу обследования и тесты, получаю лечение и вижу улучшения. Всегда сохраняю позитивное настроение», — написал Агуэро в своём «твиттере».
Форвард был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.
Но в дальнейшем стало известно, что нападающему предстоит пройти обследование и лечение. Это займёт как минимум три месяца.
- 12 ноября 2021
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