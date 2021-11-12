La Gazzetta dello Sport: приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило о переходе в «Фиорентину» из «Ромы» на правах аренды нападающего Борхи Майораля. По данным газеты, этот переход приведёт к тому, что российский нападающий Александр Кокорин покинет флорентийцев.



Статья издания вышла с заголовком: «Приключение Кокорина в фиолетовой майке подошло к концу».



Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.



Ранее уже неоднократно возникали слухи о его уходе из «Фиорентины».

Новость по теме Александр Кокорин не примет участие в матче с «Ювентусом»