Икарди передал Ванде права на все свои доходы и активы до 2050 года

Аргентинский нападающий французского «Пари-Сен-Жермен» Мауро Икарди подписал контракт, по которому передал все свои доходы и активы жене и агенту Ванде Наре, чтобы спасти брак. Об этом сообщает TyC Sports.
Для улучшения отношений с Вандой спортсмен передал ей права на свои контракты, а также на всю собственность до 2050 года. Возможно, Икарди и Ванда снова вместе. Футболист в «Инстаграме» недавно выложил совместное фото с Нарой.
16 октября Ванда Нара написала в «Инстаграме», что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. У пары есть две общие дочери. До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.
- 12 ноября 2021
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