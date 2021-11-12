Стал известен состав молодёжной сборной России на матч квалификации Евро-2023 со Словакией
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Сегодня, 12 ноября, в Химках на «Арене Химки» состоится матч квалификации Евро-2023. Молодежная сборная России будет принимать команду Словакии. Встреча начнётся в 20:00 мск.
Сборная России назвала стартовый состав на матч:
Россия-U-21: Борискин, Прохин, Литвинов, Степанов, Сильянов, Мухин, Умяров, Марадишвили, Севикян, Хлусевич, Агаларов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы 3, набрав 9 очков в четырёх турах. Лидирует Испания, у которой 12 очков. Сборная Словакии находится на 3-м месте, набрав 6 очков.
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